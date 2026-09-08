Kühbauer: „Müssen auf dem Niveau abgebrühter sein“

Für den LASK setzte es zum Auftakt der Champions-League-Ligaphase eine 0:1-Niederlage bei AEK Athen. Was die Protagonisten zum Spiel zu sagen hatten, lesen Sie hier ...
Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer):
„Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben dann das Tor bekommen, und danach hatten wir bis zur Pause nicht mehr diese Überzeugung. Gleich nach der Pause hatten wir die Chance durch Horvath. Wir haben heute definitiv gesehen, dass du auf diesem Niveau in der Zweikampfführung abgebrühter sein musst. Es war keine schlechte Leistung, aber international brauchst du noch ein bisschen mehr. Wir müssen uns steigern, auch wenn es keine schlechte Leistung war. Diese Spiele helfen jedem. Wichtig wird sein, dass wir schnell daraus lernen.“
Sascha Horvath (LASK-Kapitän):
„AEK hat einen super Freistoß reingehaut, wir haben kein Tor gemacht, das war heute der Unterschied. Es war ein schweres Spiel, wir müssen uns mehr zutrauen, vor allem mit dem Ball. In den ersten 15 Minuten haben wir gezeigt, was wir können, aber dann haben wir das Tor bekommen und sind ein bisschen eingebrochen. In der Liga haben wir Chancen am laufenden Band. Hier hatten wir eine, zwei, drei, da müssen wir eine machen.“
Sasa Kalajdzic (LASK-Stürmer):
„Bei meiner Chance hatte ich das Gefühl, dass der Tormann hochgeht, deshalb wollte ich den Ball hochdrücken, leider war das dann zu hoch. Man hat gesehen, dass das Niveau ein anderes ist als in der österreichischen Liga, und dass auf diesem Niveau Fehler bestraft werden. Es war phasenweise gut, aber es reicht halt nicht immer aus. Die erste Phase war in Ordnung, dann hatten wir ein bisschen zu viel Respekt. Man hat schon gesehen, dass ich noch Rückstand habe, deshalb wollten wir es nicht übertreiben. Das war mein erstes Pflichtspiel seit der WM.“
Marko Nikolic (AEK-Trainer):
„Es war eine historische Nacht, der erste Champions-League-Sieg in diesem Stadion. Es war ein intensives und schwieriges Match und ein verdienter Sieg. Wir hätten den Sack aber früher zumachen müssen.“
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