Kühbauer: „Müssen auf dem Niveau abgebrühter sein“

Sasa Kalajdzic (LASK-Stürmer):

„Bei meiner Chance hatte ich das Gefühl, dass der Tormann hochgeht, deshalb wollte ich den Ball hochdrücken, leider war das dann zu hoch. Man hat gesehen, dass das Niveau ein anderes ist als in der österreichischen Liga, und dass auf diesem Niveau Fehler bestraft werden. Es war phasenweise gut, aber es reicht halt nicht immer aus. Die erste Phase war in Ordnung, dann hatten wir ein bisschen zu viel Respekt. Man hat schon gesehen, dass ich noch Rückstand habe, deshalb wollten wir es nicht übertreiben. Das war mein erstes Pflichtspiel seit der WM.“