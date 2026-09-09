Beim Leeren von Mülltonnen von Kühen attackiert

Tiere reagierten aggressiv

Ein Abstellbereich befand sich dabei innerhalb eines Weidegebiets. Als der 27-Jährige die Mülltonnen leeren wollte, näherten sich rasche mehrere Rinder. Sie attackierten den Afghanen und verletzten ihn unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung ins Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr eingeliefert.