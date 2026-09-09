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27-Jähriger verletzt

Beim Leeren von Mülltonnen von Kühen attackiert

Oberösterreich
09.09.2026 07:00
Mehrere Rinder gingen auf den Müllmann los.
Mehrere Rinder gingen auf den Müllmann los.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Schmerzhaft endete der Arbeitstag eines 27-jährigen Mitarbeiters eines Müllunternehmens. Als der Afghane gerade Mülltonnen innerhalb eines Weidegebietes leeren wollte, wurde er von Rindern angegriffen.

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Am Dienstag gegen 13.30 Uhr war ein 27-jähriger Afghane aus Steyr im Auftrag eines Müllentsorgungsunternehmens mit dem Entleeren von abgestellten Mülltonnen in einer Wohnsiedlung in Reichraming beschäftigt.

Tiere reagierten aggressiv
Ein Abstellbereich befand sich dabei innerhalb eines Weidegebiets. Als der 27-Jährige die Mülltonnen leeren wollte, näherten sich rasche mehrere Rinder. Sie attackierten den Afghanen und verletzten ihn unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung ins Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr eingeliefert. 

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