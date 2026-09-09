Beim Leeren von Mülltonnen von Kühen attackiert

Schmerzhaft endete der Arbeitstag eines 27-jährigen Mitarbeiters eines Müllunternehmens. Als der Afghane gerade Mülltonnen innerhalb eines Weidegebietes leeren wollte, wurde er von Rindern angegriffen.
Am Dienstag gegen 13.30 Uhr war ein 27-jähriger Afghane aus Steyr im Auftrag eines Müllentsorgungsunternehmens mit dem Entleeren von abgestellten Mülltonnen in einer Wohnsiedlung in Reichraming beschäftigt.
Tiere reagierten aggressiv
Ein Abstellbereich befand sich dabei innerhalb eines Weidegebiets. Als der 27-Jährige die Mülltonnen leeren wollte, näherten sich rasche mehrere Rinder. Sie attackierten den Afghanen und verletzten ihn unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung ins Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.