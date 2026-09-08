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Starke Belastung

Wenn „das Dorf“ fehlt: Leben als Alleinerzieherin

Oberösterreich
08.09.2026 16:00
Die meisten Ein-Eltern-Haushalte entstehen nach Trennung.
Die meisten Ein-Eltern-Haushalte entstehen nach Trennung.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf“, lautet ein afrikanisches Sprichwort. Doch was heißt es, die Elternarbeit ohne Großfamilie, Netzwerk oder Partner zu leisten? Rund 164.000 Ein-Eltern-Familien gibt es in Österreich, der Großteil sind alleinerziehende Mütter.

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Die alleinerziehenden Mütter belasten neben der alleinigen Verantwortung vor allem finanzielle Sorgen. Das bestätigt auch eine Mutter (39) aus dem Bezirk Linz-Land, die trotz Verhütung ungeplant schwanger geworden war.

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