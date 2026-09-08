Wenn „das Dorf“ fehlt: Leben als Alleinerzieherin

Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf“, lautet ein afrikanisches Sprichwort. Doch was heißt es, die Elternarbeit ohne Großfamilie, Netzwerk oder Partner zu leisten? Rund 164.000 Ein-Eltern-Familien gibt es in Österreich, der Großteil sind alleinerziehende Mütter.