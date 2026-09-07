Schnupperangebote für den Umstieg auf Bus und Bahn

Hohes Potenzial im Pendlerverkehr

Ein wesentlicher Schwerpunkt der diesjährigen Aktion liegt auf dem täglichen Arbeitsweg. Aus Daten der Statistik Austria geht hervor, dass Autos im Pendlerverkehr im Schnitt nur mit 1,08 Personen besetzt sind. Durch die Auslastung einer einzigen Zugfahrt im Frühverkehr können somit rechnerisch rund 200 Pkw-Fahrten eingespart werden. „Wer seinen täglichen Arbeitsweg mit den Öffis oder dem Rad zurücklegt, tut nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern ist auch unabhängig von steigenden Spritpreisen und der Hektik im Straßenverkehr“, ergänzte Verkehrsverbund-Geschäftsführer Christian Hillbrand.