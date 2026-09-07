Wenn Vergänglichkeit am Emsbach sichtbar wird

Mit einem außergewöhnlichen Werk wurde am 4. September die neue Ausstellung der Kunstplattform „ein m2 KUNST“ am Hohenemser Emsbach eröffnet. Der Künstler Michael Salvadori präsentiert mit „ZEITARBEIT“ ein Bild, das nicht nur Vergänglichkeit thematisiert, sondern sich vor den Augen des Publikums selbst verwandelt.
Insgesamt 86 Stunden Arbeitszeit flossen in das 100 x 150 Zentimeter große Kunstwerk. Auf der Leinwand symbolisieren zarte Blumen das Leben, die Schönheit sowie stetiges Wachstum. Sie werden von geflügelten Augäpfeln umkreist, die als Sinnbild für flüchtige Augenblicke das Geschehen begleiten. Seine besondere und ehrfurchtgebietende Intensität erhält das Werk jedoch durch die Wahl der Materialien: Neben klassischer schwarzer Aquarellfarbe verwendete Salvadori echtes menschliches Blut für die farbigen Partien des Bildes.
Sonne und Wasser als Mitgestalter
Mit dem Tag der Vernissage ist die Entstehung von „ZEITARBEIT“ allerdings keineswegs abgeschlossen. Das Kunstwerk ist am Ufer des Emsbachs ungeschützt den Elementen ausgesetzt. In den kommenden Wochen werden Feuchtigkeit, Sonne, Wasser und der bloße Verlauf der Zeit zu aktiven Mitgestaltern der Szenerie. Das Bild wird verblassen, sich verändern und schlussendlich vergehen. Gerne lädt die Installation daher zu wiederholten Besuchen ein, um den stetigen Wandel hautnah mitzuerleben. Die Ausstellung ist noch bis zum 20. November 2026 bei „ein m2 KUNST“ in Hohenems zu sehen.
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