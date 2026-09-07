Wenn Vergänglichkeit am Emsbach sichtbar wird

Sonne und Wasser als Mitgestalter

Mit dem Tag der Vernissage ist die Entstehung von „ZEITARBEIT“ allerdings keineswegs abgeschlossen. Das Kunstwerk ist am Ufer des Emsbachs ungeschützt den Elementen ausgesetzt. In den kommenden Wochen werden Feuchtigkeit, Sonne, Wasser und der bloße Verlauf der Zeit zu aktiven Mitgestaltern der Szenerie. Das Bild wird verblassen, sich verändern und schlussendlich vergehen. Gerne lädt die Installation daher zu wiederholten Besuchen ein, um den stetigen Wandel hautnah mitzuerleben. Die Ausstellung ist noch bis zum 20. November 2026 bei „ein m2 KUNST“ in Hohenems zu sehen.