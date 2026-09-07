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Von Pkw touchiert: Radler (16) stürzt Hang hinab

Vorarlberg
07.09.2026 15:25
Zeugen des Zwischenfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kleinwalsertal zu ...
Zeugen des Zwischenfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kleinwalsertal zu melden.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein riskantes Überholmanöver endete für einen jugendlichen Fahrradfahrer am Montagvormittag in Riezlern (Kleinwalsertal) im Spital: Der Teenager wurde von einem Pkw gestreift und von der Straße abgedrängt. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht Zeugen.

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Der Jugendliche war kurz nach 8.30 Uhr mit seinem Bike auf der L201 taleinwärts unterwegs, als ihn ein bislang unbekanntes Fahrzeug überholte. Aufgrund von Gegenverkehr zog der Pkw-Lenker abrupt nach rechts und touchierte dabei die Lenkstange des Fahrrads. Der Bursche geriet dadurch über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte rund fünf Meter tief auf einen darunterliegenden Schotterweg.

Mit Notarzthubschrauber ins Spital
Der Verletzte war noch in der Lage, selbstständig den Notruf zu wählen. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch die Walserrettung wurde das Unfallopfer mit dem Notarzthelikopter ins Krankenhaus Kempten geflogen. Der Lenker des Autos hingegen setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den Verunglückten zu kümmern.

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Polizei bittet um Mithilfe
Die Beamten der Polizeiinspektion Kleinwalsertal fahnden nun nach dem flüchtigen Autofahrer. Etwaige Zeugen, die die Kollision beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten Pkw machen können, werden ersucht, sich unter der Telefonnummer 0591338129 zu melden.

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