Von Pkw touchiert: Radler (16) stürzt Hang hinab

Der Jugendliche war kurz nach 8.30 Uhr mit seinem Bike auf der L201 taleinwärts unterwegs, als ihn ein bislang unbekanntes Fahrzeug überholte. Aufgrund von Gegenverkehr zog der Pkw-Lenker abrupt nach rechts und touchierte dabei die Lenkstange des Fahrrads. Der Bursche geriet dadurch über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte rund fünf Meter tief auf einen darunterliegenden Schotterweg.