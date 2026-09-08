Politischer Herbst: Jetzt muss umgesetzt werden

Zum Auftakt in den politischen Herbst steht wie jedes Jahr eine Herbstklausur an. Nach acht Jahren hat sich die Regierung wieder in Lienz, Osttirol, zusammengefunden. Wie jedes Jahr gilt es Eifer zu demonstrieren – und das möglichst medienwirksam. Wer aber nach Neuem sucht, wird kaum fündig werden.