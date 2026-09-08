Absage aus England! Nächster Dämpfer für Alaba

Nach Informationen der „Manchester Evening News“ wird Manchester United eine Verpflichtung Alabas nicht weiterverfolgen. Der vereinslose ÖFB-Star passe demnach nicht in die neue Transferstrategie der „Red Devils“. Statt erfahrene Profis mit hohen Gehältern zu holen, wollen die Verantwortlichen künftig verstärkt auf jüngere Spieler mit Entwicklungspotenzial setzen. Als weitere Gründe werden Alabas hohe Gehaltsforderungen und seine zuletzt nachlassenden Leistungen genannt. Eine Ausnahme könnte es laut Bericht nur dann geben, wenn sich Linksverteidiger Luke Shaw schwer verletzt und kurzfristig Ersatz benötigt wird. Aktuell ist ein Wechsel nach Old Trafford aber kein Thema.