Fast 120 statt 50 km/h: Polizei stoppt Tempobolzer

Ganz besonders eilig hatte es ein 60-jähriger Deutscher am Montag auf der Brenner Bundesstraße bei Schönberg in Tirol. Der Mann bretterte mit fast 120 km/h durch eine 50er-Zone. Die Polizei zog den Tempobolzer aus dem Verkehr. Seinen Führerschein ist er vorerst los.
Beamte der Polizeiinspektion Fulpmes führten Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, auf der B182 bei Schönberg Lasermessungen durch. Dabei wurde der Pkw des Deutschen mit einer Geschwindigkeit von 117 km/h gemessen – erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 50 km/h.
Führerschein weg, Anzeige
Die Polizei stoppte den Raser und nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Gegen den 60-Jährigen werde zudem eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land erstattet.
Damit war der Mann an der kontrollierten Stelle um 67 km/h über dem erlaubten Tempolimit unterwegs.
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