AfD-Vize versteigert jetzt sein Russland-Häferl

„Es ist nicht unser Krieg“

Von dem Journalisten Ronzheimer darauf angesprochen, dass es sich um die Armee handele, die die Ukraine angreift, die in Deutschland einen hybriden Krieg führe, meinte Tillschneider nur: „Ich verbinde damit nichts Besonderes. Es ist eine Tasse, die mir hier geschenkt wurde, die hier rumsteht.“ Und setzte obendrauf: „Es ist nicht unser Krieg.“ Nach seinem Verhältnis zur russischen Armee befragt, wurde der AfD-Politiker schließlich doch nervös: „Jetzt hören Sie mit dieser blöden Tasse auf, ja. Es sind sozusagen weder Feinde noch Freunde. Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen.“