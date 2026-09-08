Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Gefährlichste Tasse“

AfD-Vize versteigert jetzt sein Russland-Häferl

Deutschland
08.09.2026 07:46
Tillschneider ist für seine Nähe zu dem kriegsführenden Land bekannt.
Tillschneider ist für seine Nähe zu dem kriegsführenden Land bekannt.(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)
Porträt von Angelika Sima
Von Angelika Sima

Hans-Thomas Tillschneider sorgt mit einem Souvenir aus Russland für Aufsehen. Die Trinkschale mit einem Symbol der russischen Armee will er bei einer Auktion für knappe 2000 Euro verkaufen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach dem Wahlsieg seiner Partei will der AfD-Vize nun aus seinem im Wahlkampf zum Thema gewordenen Häferl Kapital schlagen. „Die gefährlichste Tasse Deutschlands wird versteigert!“, verkündete Tillschneider auf X. Nach eigenen Angaben soll er sie als Andenken bei einer Russland-Reise mitgenommen haben.

Entdeckt worden war das umstrittene Mitbringsel mit rotem Stern und der Aufschrift „Armee Russlands“ in kyrillischen Buchstaben von dem Journalisten Paul Ronzheimer bei einem Besuch in Tillschneiders Wahlbüro. Infolge hagelte es heftige Kritik von den anderen Parteien, die sich insbesondere auf die Nähe des AfD-Politikers zu Putins Russland und seine Sympathien für den Angriffskrieg gegen die Ukraine konzentrierte.

Einsehen will Tillschneider die schwerwiegenden Vorwürfe nicht. „Es handelt sich um ein Mitbringsel von einer Russland-Reise aus 2023 oder 2024, über das schon mehrfach berichtet wurde“, verteidigte er sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Insofern verstehen wir die Skandalisierung nicht.“

„Es ist nicht unser Krieg“
Von dem Journalisten Ronzheimer darauf angesprochen, dass es sich um die Armee handele, die die Ukraine angreift, die in Deutschland einen hybriden Krieg führe, meinte Tillschneider nur: „Ich verbinde damit nichts Besonderes. Es ist eine Tasse, die mir hier geschenkt wurde, die hier rumsteht.“ Und setzte obendrauf: „Es ist nicht unser Krieg.“ Nach seinem Verhältnis zur russischen Armee befragt, wurde der AfD-Politiker schließlich doch nervös: „Jetzt hören Sie mit dieser blöden Tasse auf, ja. Es sind sozusagen weder Feinde noch Freunde. Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen.“

Laut Ronzheimer soll der AfD-Vize im Anschluss zu verhindern versucht haben, dass dieses Video jemals an die Öffentlichkeit gelangt.

Lesen Sie auch:
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
„Ernsthaft in Gefahr“
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
07.09.2026
Heftige Vorwürfe
AfD soll heikle Militär-Infos für Putin sammeln
07.11.2025

Studierter Islamwissenschaftler 
Tillschneider ist studierter Islamwissenschaftler und gilt als einer der führenden Köpfe bei den Inhalten der AfD. Mitunter war der 48-Jährige für das Wahlprogramm in Sachsen-Anhalt verantwortlich, das viele radikale Positionen enthält. Sein Verhältnis zu Russland war ihm in der Vergangenheit immer wieder in die Quere gekommen. Im September 2022 reiste der mit zwei anderen AfD-Politikern nach Russland, auch stand ein Besuch der Ostukraine auf dem Programm. Die Spitze der Partei distanzierte sich damals davon, die Politiker brachen die Reise ab.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutschland
08.09.2026 07:46
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf