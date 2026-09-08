„Ganz klar Rot!“ Van Bommel kracht in Gegner

„Er hatte Atembeschwerden“

Ajax-Trainer Michel zeigte sich nach der Partie besorgt. „Aaron stand unter Schock. Er hatte Atembeschwerden.“ Bouwman wurde nach dem Spiel ins Krankenhaus eingeliefert. Inzwischen teilte Ajax mit, dass sich der Verteidiger unter anderem eine Prellung des Brustbeins und der Lunge zugezogen hat und in den kommenden Wochen ausfallen wird.