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„Ganz klar Rot!“ Van Bommel kracht in Gegner

Fußball International
08.09.2026 06:31
(Bild: EPA/OLAF KRAAK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erschütternde Szene in der niederländischen Eredivisie! Beim Klassiker zwischen Ajax Amsterdam und der PSV Eindhoven (1:3) am Samstag krachte PSV-Profi Ruben van Bommel, Sohn von Ex-Bayern-Star Mark van Bommel, in Ajax-Verteidiger Aaron Bouwman. Die Folgen waren heftig ...

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In der 81. Minute lief Bouwman rund 30 Meter vor dem eigenen Tor zu einem Ball und wollte diesen wegköpfen. Sein Blick war nach vorne gerichtet. Von der Seite kam van Bommel mit hohem Tempo angerannt, verfehlte den Ball und rammte Bouwman stattdessen mit der Hüfte in den Körper.

Der Ajax-Profi ging sofort zu Boden, schrie auf und blieb benommen liegen. Danach kam es zu Schubsereien zwischen Spielern beider Teams. Ajax-Verteidiger Youri Baas packte van Bommel sogar am Kragen und zog ihn wütend mit sich. Der PSV-Spieler hob später entschuldigend die Arme, sah für die Aktion aber nur Gelb.

„Er hatte Atembeschwerden“
Ajax-Trainer Michel zeigte sich nach der Partie besorgt. „Aaron stand unter Schock. Er hatte Atembeschwerden.“ Bouwman wurde nach dem Spiel ins Krankenhaus eingeliefert. Inzwischen teilte Ajax mit, dass sich der Verteidiger unter anderem eine Prellung des Brustbeins und der Lunge zugezogen hat und in den kommenden Wochen ausfallen wird.

(Bild: EPA/MAURICE VAN STEEN)

Auch Davy Klaassen konnte die Entscheidung des Schiedsrichters nicht nachvollziehen. „Als ich Aaron dort liegen sah, habe ich mich nur gefragt: ‘Schiedsrichter, was machst du jetzt?‘“ Der frühere Werder-Profi ergänzte: „Für mich war das ganz klar eine Rote Karte, aber der Schiedsrichter hielt es anscheinend für eine Gelbe.“

PSV-Trainer Peter Bosz wollte die Szene hingegen nicht selbst bewerten. „Das steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Ich bin kein Schiedsrichter“, sagte der frühere BVB- und Leverkusen-Coach zur ausgebliebenen Roten Karte.

Nach dem Spiel sprach Bosz noch mit van Bommel. „Ruben sagte, es habe keine Absicht dahintergesteckt, und ich glaube ihm. Aber er hat sich sichtlich Gedanken über das Geschehene gemacht, er hat sich nicht an der Feier in der Kabine beteiligt“, so der PSV-Trainer.

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