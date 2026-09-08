Stellen Sie sich vor, es ist einfach erledigt …

Für ihn als ITler kein Problem – er fing an zu tüfteln und seinen eigenen digitalen Mitarbeiter zu erschaffen – Gabriel. „Heute gibt es viele Möglichkeiten gewissen Sachen effizienter zu gestalten. Ich habe angefangen, das für mich selbst zu probieren, habe geschaut, wo kann ich mit der KI aktiv Akzente setzen und irgendwann hat es funktioniert. Das war der Moment, wo ich mir überlegt habe, das auch anderen Klein- und Mittelbetrieben zur Verfügung zu stellen. Denn die Probleme sind bei allen dieselben.“