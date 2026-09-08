So verletzlich zeigte sich Hausleitner noch nie

„Die Vaterschaft macht mich angreifbarer“

Hausleitner wurde mit 48 Jahren erstmals Papa. Zu spät, wie er im Podcast sagt: „Als ich Vater wurde, habe ich mir damals gar nichts dabei gedacht, dass ich älter war als viele andere Väter. Jetzt denke ich oft, ich wäre gerne jünger, weil ich dann vielleicht mehr Energie hätte. Und wenn ich noch weiter in die Zukunft blicke, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich ihn vielleicht nicht mehr so lange in seinem Leben begleiten kann, wie ich es gerne hätte.“