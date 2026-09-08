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Start der Bike Week

Harley-Treffen: „Easy Rider“ rocken den Faaker See

Kärnten
08.09.2026 07:00
Das Highlight der European Bike Week: Die große Parade am Samstag
Das Highlight der European Bike Week: Die große Parade am Samstag(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Es ist wieder so weit: Die Motoren heulen auf, der Asphalt glüht, Chrom erstrahlt – die 28. European Bike Week rund um den Faaker See ist gestartet! Rund 100.000 Harley-Fans lassen das „Easy Rider“-Gefühl gewohnt hochleben. Und auch die Polizei ist auf den Straßen. 

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Bis kommenden Sonntag verwandelt sich die idyllische Kulisse rund um den See wieder in das alljährliche Mekka für hunderttausende Harley-Davidson-Fans und Biker aus der ganzen Welt. Eine Herausforderung für die Organisatoren – aber auch für die Exekutive. Die auch wieder regelmäßige Schwerpunktkontrollen angekündigt hat. „Uns geht es ausschließlich um die Sicherheit der Teilnehmer, Anrainer und Gäste“, wie betont wird.

Nicht nur die Motorräder sind ein Hingucker – auch viele „Easy Rider“ selbst ziehen die Blicke ...
Nicht nur die Motorräder sind ein Hingucker – auch viele „Easy Rider“ selbst ziehen die Blicke auf sich.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Auch die Polizei ist diese Woche wieder vermehrt auf den Straßen unterwegs.
Auch die Polizei ist diese Woche wieder vermehrt auf den Straßen unterwegs.(Bild: Klaus Loibnegger)

Helmpflicht, Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen am Steuer, sowie technische Überprüfungen und Lärmmessungen der Auspuffanlagen – so die Hauptaugenmerke. Zudem warnt die Exekutive ausdrücklich vor dreisten Dieben. Biker sollten ihre geliebten Zweiräder mit zusätzlichen Sperrvorrichtungen sichern und nachts möglichst auf beleuchteten und bewachten Plätzen abstellen. Oder im besten Fall in versperrbaren Garagen.

Polizei warnt vor Dieben
Auch Taschendiebe werden jedes Jahr aufs Neue vom Harley-Treffen magisch angezogen. Geldbörse oder Handy in Innen- oder Hosentaschen aufbewahren, Jacken und Handtaschen mit Wertsachen nie unbeaufsichtigt lassen – schon gar nicht im Zelt. Diese können binnen Sekunden aufgeschnitten und geleert sein.

Achtung ebenfalls in Sachen Verkehr: Rund um den Faaker See herrscht diese Woche Einbahn entgegen dem Uhrzeigersinn – auch für Radler am Radweg. Zudem ist die Faaker Seeufer-Landesstraße (L 53) und Faaker See Straße (B 84) bis Sonntag, gesperrt.

Fahrverbote während Parade
Und auch im Zuge der großen Parade am Samstag kommt es ab 12 Uhr entlang der Route (vom Faaker See über Finkenstein, durch die Villacher Innenstadt, um den Ossiacher See und über Wernberg und Rosegg zurück) zu vorübergehenden Fahrverboten.

Sämtliche Infos zu Parkmöglichkeiten, der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, den Shuttlebussen und dem Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.bikeweek.at

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