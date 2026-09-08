Harley-Treffen: „Easy Rider“ rocken den Faaker See

Bis kommenden Sonntag verwandelt sich die idyllische Kulisse rund um den See wieder in das alljährliche Mekka für hunderttausende Harley-Davidson-Fans und Biker aus der ganzen Welt. Eine Herausforderung für die Organisatoren – aber auch für die Exekutive. Die auch wieder regelmäßige Schwerpunktkontrollen angekündigt hat. „Uns geht es ausschließlich um die Sicherheit der Teilnehmer, Anrainer und Gäste“, wie betont wird.