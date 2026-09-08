Mutter geriet mit Kindern in 1650 Höhe in Bergnot

Es war ein Ausflug, den sich die zweifache Mutter wahrscheinlich ganz anders vorgestellt hatte: Gegen Montagnachmittag um 13.30 Uhr gab die Familie ihren Wanderausflug im oberen Drittel des Hochstaufen-Jägersteigs nahe der Grenze zu Salzburg auf und alarmierte die Bergrettung. Der dreiköpfigen Familie kam in dem steilen Gelände, das als anspruchsvoll gilt, nicht mehr weiter.