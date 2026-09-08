Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Hochstaufen

Mutter geriet mit Kindern in 1650 Höhe in Bergnot

Salzburg
08.09.2026 07:44
Die Bergung der Mutter und ihrer zwei Kinder (zehn und elf Jahre alt) erfolgte in rund 1.600 ...
Die Bergung der Mutter und ihrer zwei Kinder (zehn und elf Jahre alt) erfolgte in rund 1.600 Metern Seehöhe.(Bild: Markus Leitner)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Glimpflich ausgegangen ist ein Wanderausflug am Montagnachmittag für eine Mutter (43) und ihre zwei kleinen Kinder. Die Familie geriet auf 1.650 Metern Seehöhe am bayerischen Hochstaufen-Jägersteig in Bergnot, weil sie nicht mehr weiterkamen. Ein Helikopter der Bergrettung rückte zur Bergung aus. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es war ein Ausflug, den sich die zweifache Mutter wahrscheinlich ganz anders vorgestellt hatte: Gegen Montagnachmittag um 13.30 Uhr gab die Familie ihren Wanderausflug im oberen Drittel des Hochstaufen-Jägersteigs nahe der Grenze zu Salzburg auf und alarmierte die Bergrettung. Der dreiköpfigen Familie kam in dem steilen Gelände, das als anspruchsvoll gilt, nicht mehr weiter.

Lesen Sie auch:
Der Vierbeiner wurde sicher ins Tal gebracht.
Tapfere Hündin
Bergretter holten verletzten Labrador ins Tal
03.09.2026
Vater rief Bergwacht
Bergsteiger (24) starb bei Solo-Tour am Hohen Göll
03.09.2026
Strobl am Wolfgangsee
Bergrettung musste bei Schulung zweimal ausrücken
05.09.2026

Die Einsatzstelle befand sich auf knapp 1650 Höhenmetern im steilen Felsbereich unterhalb des Reichenhaller Hauses. Der Rettungshubschrauber „Christoph 14“ konnte das unverletzte Trio aus Niederbayern bergen und ins Tal fliegen, teilt das bayerische Rote Kreuz in einer Aussendung mit. Sie dürften nur mit einem Schock davongekommen sein. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
08.09.2026 07:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
222.707 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Ausland
TV-Moderatorin in Ägypten zum Tode verurteilt
84.695 mal gelesen
Sarah Khalifa wurde mit elf weiteren Angeklagten zum Tode verurteilt.
Außenpolitik
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
84.582 mal gelesen
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3979 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1906 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1887 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf