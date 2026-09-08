Mutter geriet mit Kindern in 1650 Höhe in Bergnot

Glimpflich ausgegangen ist ein Wanderausflug am Montagnachmittag für eine Mutter (43) und ihre zwei kleinen Kinder. Die Familie geriet auf 1.650 Metern Seehöhe am bayerischen Hochstaufen-Jägersteig in Bergnot, weil sie nicht mehr weiterkamen. Ein Helikopter der Bergrettung rückte zur Bergung aus.
Es war ein Ausflug, den sich die zweifache Mutter wahrscheinlich ganz anders vorgestellt hatte: Gegen Montagnachmittag um 13.30 Uhr gab die Familie ihren Wanderausflug im oberen Drittel des Hochstaufen-Jägersteigs nahe der Grenze zu Salzburg auf und alarmierte die Bergrettung. Der dreiköpfigen Familie kam in dem steilen Gelände, das als anspruchsvoll gilt, nicht mehr weiter.
Die Einsatzstelle befand sich auf knapp 1650 Höhenmetern im steilen Felsbereich unterhalb des Reichenhaller Hauses. Der Rettungshubschrauber „Christoph 14“ konnte das unverletzte Trio aus Niederbayern bergen und ins Tal fliegen, teilt das bayerische Rote Kreuz in einer Aussendung mit. Sie dürften nur mit einem Schock davongekommen sein.
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