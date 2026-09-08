Formel 1: Stammplatz? Tsunoda winkt neue Chance

Punkt in Monza am Wochenende

Sportlich konnte Tsunoda wieder auf sich aufmerksam machen. Weil sich Hadjar vor dem Großen Preis der Niederlande beim Boxtraining einen Knochenbruch zuzog, rückte Liam Lawson von den Racing Bulls zu Red Bull auf. Tsunoda übernahm daraufhin das frei gewordene Cockpit. In Zandvoort fuhr er bei seinem Comeback auf Rang elf und verpasste die Punkteränge damit nur knapp. Eine Woche später brachte Tsunoda den Racing Bull in Monza auf Platz zehn ins Ziel und sicherte sich damit den letzten verfügbaren WM-Punkt.