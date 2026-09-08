Formel 1: Stammplatz? Tsunoda winkt neue Chance

Yuki Tsunoda könnte schon bald wieder dauerhaft in einem Formel-1-Cockpit sitzen. Der Japaner, der aktuell als Reservefahrer für Red Bull tätig ist, soll beim US-Rennstall Haas auf dem Zettel stehen. Dort ist man offenbar mit den Leistungen von Esteban Ocon nicht zufrieden.
Wie der renommierte F1-Journalist Marc Limacher am Montag auf X berichtet, ist aus dem Paddock zu hören, dass Tsunoda beim US-Rennstall Haas auf der Liste steht. Demnach soll man mit den Leistungen von Esteban Ocon nicht zufrieden sein und Medienberichten zufolge bereits prüfen, den Franzosen spätestens zur Formel-1-Saison 2027 zu ersetzen.
Weitere Kandidaten
Dass Tsunoda als möglicher Nachfolger infrage kommt, hatte zuletzt auch „Auto Sport Web“ berichtet. Neben dem Japaner sollen Ferrari-Junior Rafael Câmara, die McLaren-Reservefahrer Leonardo Fornaroli und Ryo Hirakawa sowie Jack Doohan und Liam Lawson Kandidaten sein.
Laut Limacher gab es am Rande des Rennwochenendes in Zandvoort bereits erste Gespräche zwischen dem Tsunoda-Lager und Haas. Wie konkret diese bislang geworden sind, ließ der Experte offen. „Racing News 365“ hatte bereits im Juni berichtet, dass Red Bull Tsunoda bei einem Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen würde.
Punkt in Monza am Wochenende
Sportlich konnte Tsunoda wieder auf sich aufmerksam machen. Weil sich Hadjar vor dem Großen Preis der Niederlande beim Boxtraining einen Knochenbruch zuzog, rückte Liam Lawson von den Racing Bulls zu Red Bull auf. Tsunoda übernahm daraufhin das frei gewordene Cockpit. In Zandvoort fuhr er bei seinem Comeback auf Rang elf und verpasste die Punkteränge damit nur knapp. Eine Woche später brachte Tsunoda den Racing Bull in Monza auf Platz zehn ins Ziel und sicherte sich damit den letzten verfügbaren WM-Punkt.
Von 2021 bis 2025 bestritt Tsunoda insgesamt 111 Formel-1-Rennen. Zunächst fuhr er für das Red-Bull-B-Team, ab Anfang 2025 dann für den A-Rennstall. Als Teamkollege von Max Verstappen tat er sich allerdings enorm schwer: In 22 Rennen schaffte er es lediglich siebenmal in die Punkte, ein Podest blieb ihm verwehrt. Red Bull zog daraufhin die Konsequenzen und ersetzte Tsunoda zur aktuellen Saison durch Hadjar. Der Japaner rückte ins zweite Glied und fungierte als Test- und Reservefahrer.
Die Auftritte in Zandvoort und Monza könnten seine Karten nun aber neu gemischt haben. Mit Haas scheint sich zumindest eine konkrete Möglichkeit für eine dauerhafte Rückkehr aufzutun.
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