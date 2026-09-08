Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Team zeigt Interesse

Formel 1: Stammplatz? Tsunoda winkt neue Chance

Formel 1
08.09.2026 07:04
Yuki Tsunoda sprang in Zandvoort und in Monza bei den RacingBulls ein.
Yuki Tsunoda sprang in Zandvoort und in Monza bei den RacingBulls ein.(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Yuki Tsunoda könnte schon bald wieder dauerhaft in einem Formel-1-Cockpit sitzen. Der Japaner, der aktuell als Reservefahrer für Red Bull tätig ist, soll beim US-Rennstall Haas auf dem Zettel stehen. Dort ist man offenbar mit den Leistungen von Esteban Ocon nicht zufrieden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie der renommierte F1-Journalist Marc Limacher am Montag auf X berichtet, ist aus dem Paddock zu hören, dass Tsunoda beim US-Rennstall Haas auf der Liste steht. Demnach soll man mit den Leistungen von Esteban Ocon nicht zufrieden sein und Medienberichten zufolge bereits prüfen, den Franzosen spätestens zur Formel-1-Saison 2027 zu ersetzen.

Weitere Kandidaten
Dass Tsunoda als möglicher Nachfolger infrage kommt, hatte zuletzt auch „Auto Sport Web“ berichtet. Neben dem Japaner sollen Ferrari-Junior Rafael Câmara, die McLaren-Reservefahrer Leonardo Fornaroli und Ryo Hirakawa sowie Jack Doohan und Liam Lawson Kandidaten sein.

Laut Limacher gab es am Rande des Rennwochenendes in Zandvoort bereits erste Gespräche zwischen dem Tsunoda-Lager und Haas. Wie konkret diese bislang geworden sind, ließ der Experte offen. „Racing News 365“ hatte bereits im Juni berichtet, dass Red Bull Tsunoda bei einem Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen würde.

Punkt in Monza am Wochenende
Sportlich konnte Tsunoda wieder auf sich aufmerksam machen. Weil sich Hadjar vor dem Großen Preis der Niederlande beim Boxtraining einen Knochenbruch zuzog, rückte Liam Lawson von den Racing Bulls zu Red Bull auf. Tsunoda übernahm daraufhin das frei gewordene Cockpit. In Zandvoort fuhr er bei seinem Comeback auf Rang elf und verpasste die Punkteränge damit nur knapp. Eine Woche später brachte Tsunoda den Racing Bull in Monza auf Platz zehn ins Ziel und sicherte sich damit den letzten verfügbaren WM-Punkt.

Yuki Tsunoda in Monza
Yuki Tsunoda in Monza(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Von 2021 bis 2025 bestritt Tsunoda insgesamt 111 Formel-1-Rennen. Zunächst fuhr er für das Red-Bull-B-Team, ab Anfang 2025 dann für den A-Rennstall. Als Teamkollege von Max Verstappen tat er sich allerdings enorm schwer: In 22 Rennen schaffte er es lediglich siebenmal in die Punkte, ein Podest blieb ihm verwehrt. Red Bull zog daraufhin die Konsequenzen und ersetzte Tsunoda zur aktuellen Saison durch Hadjar. Der Japaner rückte ins zweite Glied und fungierte als Test- und Reservefahrer. 

Die Auftritte in Zandvoort und Monza könnten seine Karten nun aber neu gemischt haben. Mit Haas scheint sich zumindest eine konkrete Möglichkeit für eine dauerhafte Rückkehr aufzutun.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
08.09.2026 07:04
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
222.707 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Ausland
TV-Moderatorin in Ägypten zum Tode verurteilt
84.695 mal gelesen
Sarah Khalifa wurde mit elf weiteren Angeklagten zum Tode verurteilt.
Außenpolitik
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
84.582 mal gelesen
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3979 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1906 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1887 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf