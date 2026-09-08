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Causa FF Marchtrenk

Dem Ex-Kommandanten droht sogar eine Haftstrafe

Oberösterreich
08.09.2026 08:00
Der ehemalige Kommandant der FF Marchtrenk steht am Mittwoch vor Gericht.
Der ehemalige Kommandant der FF Marchtrenk steht am Mittwoch vor Gericht.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Sie sind eigentlich angetreten, um Brände zu bekämpfen – doch bei der FF Marchtrenk war wegen anderer Dinge Feuer am Dach. Der Grund: Der ehemalige Kommandant (36) und sein damaliger Kassier (45) sollen eine ganze Reihe von Straftaten begangen haben. Am Mittwoch stehen die beiden nun in Wels vor Gericht.

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Die Vorwürfe wiegen schwer.

Untreue: Sie sollen überwiegend privat genutzte Fahrzeuge und deren Betriebskosten aus Feuerwehrmitteln finanziert haben. Der Schaden beträgt 136.000 Euro.

 Betrug: Sie sollen durch vorübergehende Überweisungen von insgesamt 20.000 Euro auf Privatkonten einen zu niedrigen Kontostand der Feuerwehr vorgetäuscht haben, um ein höheres Feuerwehrbudget zu erhalten. Außerdem soll der Ex-Kommandant eine Feuerwehrförderung von 6000 Euro zu Unrecht erwirkt und 1600 Euro Sterbegelder nicht an die Berechtigten weitergeleitet haben.

 Gewerbsmäßiger Diebstahl: Für Poolbefüllungen soll Wasser im Wert von 8300 Euro aus der Ortswasserleitung entnommen worden sein. Kassiert wurde in bar.

Beweismittelunterdrückung: Fahrtenbücher der Kommandofahrzeuge verschwanden.

Den beiden Angeklagten drohen bis zu drei Jahre Haft.

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