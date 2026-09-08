Dem Ex-Kommandanten droht sogar eine Haftstrafe

Sie sind eigentlich angetreten, um Brände zu bekämpfen – doch bei der FF Marchtrenk war wegen anderer Dinge Feuer am Dach. Der Grund: Der ehemalige Kommandant (36) und sein damaliger Kassier (45) sollen eine ganze Reihe von Straftaten begangen haben. Am Mittwoch stehen die beiden nun in Wels vor Gericht.