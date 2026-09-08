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Eine Person verletzt

Hirsch lief auf Straße und prallte gegen zwei Pkw

Steiermark
08.09.2026 07:42
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Montagnacht kam es auf der B75 im Bezirk Murau in der Steiermark zu einer Kollision mit einem Hirsch, der über die Straße lief. Das Tier wurde von zwei Fahrzeugen erwischt. Eine Pkw-Lenkerin wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

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Gegen 22.30 Uhr war eine 37-Jährige aus dem Bezirk Murau mit ihrem Pkw auf der B75 unterwegs. Im Gemeindegebiet von Niederwölz (Bezirk Murau) sprang ein Hirsch auf die Fahrbahn. Die Pkw-Lenkerin konnte eine Kollision mit dem Tier nicht verhindern und prallte gegen das Wild.

Durch die Wucht des Anpralls wurde der Hirsch auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo gerade eine 21-Jährige aus dem Bezirk Murau mit ihrem Pkw fuhr. Auch sie kollidierte mit dem Tier. 

Autos mussten abgeschleppt werden
Die 37-Jährige wurde bei dem Vorfall unbestimmten Grades verletzt und musste in das Krankenhaus Friesach gebracht werden. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden jedoch so schwer beschädigt, dass eine Weiterfahrt unmöglich war und die Autos abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Fahrzeugbergung war die B75 für den gesamten Verkehr gesperrt.

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