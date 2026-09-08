Hirsch lief auf Straße und prallte gegen zwei Pkw

Autos mussten abgeschleppt werden

Die 37-Jährige wurde bei dem Vorfall unbestimmten Grades verletzt und musste in das Krankenhaus Friesach gebracht werden. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden jedoch so schwer beschädigt, dass eine Weiterfahrt unmöglich war und die Autos abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Fahrzeugbergung war die B75 für den gesamten Verkehr gesperrt.