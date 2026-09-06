Immer mehr Konkurrenz für Schulartikel-Händler

Nur die Hälfte wird im Fachhandel verkauft

Der Verkauf von Heften, Stiften und Co. zu Schulbeginn – in Oberösterreich startet das neue Schuljahr am 14. September – ist mit rund einem Viertel des gesamten Jahresumsatzes im Papierwarenhandel ähnlich wichtig wie das Weihnachtsgeschäft. Doch so rund wie früher läuft es nicht mehr. „Der Wettbewerb wird immer größer. Viele Supermarktketten haben auch Schulartikel im Sortiment, genauso wie Diskonter“, sagt Berger. Laut einer Studie des Instituts für Österreichs Wirtschaft werden nur mehr 50 Prozent der Papier- und Schreibwaren im Fachhandel gekauft. 30 Prozent entfallen mittlerweile auf branchenfremde Geschäfte wie Supermärkte, 20 Prozent werden online bestellt.