Die Kinderklangwolke als Weltraum-Abenteuer

Mitmachen im Weltraumdorf

Die Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne konnten das Publikum wunderbar mitreißen, sodass nicht nur zahllose Hände die Heldinnen und Helden des Abenteuers anspornten, sondern auch begeistert mitgesungen wurde. Eingebettet war das Kinderevent heuer in einen ganz besonderen Erlebnisparcours, der vom Bildungsprogramm der Europäischen Weltraumorganisation ESA gestaltet worden war.