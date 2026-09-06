Die Kinderklangwolke als Weltraum-Abenteuer

Eine Reise durch die Galaxie, glückliche singende Kinder und jede Menge Weltraumzauber: Die Kinderklangwolke verwandelte am Sonntagnachmittag den Linzer Donaupark in ein Abenteuer voller Musik und Fantasie. Das spektakuläre Erlebnis wurde gut angenommen.
„Alle mitmachen und singen wie die Astronauten“ hieß es bei der Linzer Kinderklangwolke am Sonntagnachmittag, die bei den jungen Musikfans bestens ankam.
Autorin Susanne Stemmer und Musiker Titus Vadon verwandelten den Linzer Donaupark in einen galaktischen Erlebnisraum. Im Mittelpunkt stand die unterhaltsame Geschichte „Sun & Bun auf der Suche nach dem Glück - eine wilde Reise durch die weite Galaxie“.
Mitmachen im Weltraumdorf
Die Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne konnten das Publikum wunderbar mitreißen, sodass nicht nur zahllose Hände die Heldinnen und Helden des Abenteuers anspornten, sondern auch begeistert mitgesungen wurde. Eingebettet war das Kinderevent heuer in einen ganz besonderen Erlebnisparcours, der vom Bildungsprogramm der Europäischen Weltraumorganisation ESA gestaltet worden war.
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