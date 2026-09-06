Leopold Altenburg: Ein Prinz mit Clownnase

Sie sagen gerne: „Es ist ein Albtraum mit dem Stammbaum“ – andere würden eitel herumlaufen...

Mit „Es ist ein Albtraum mit dem Stammbaum“ zitiere ich Fendrich. Als Jugendlicher in der Schule war es mir nicht so recht, mit meinen Vorfahren in Verbindung gebracht zu werden. Ich meine, lustig war das nicht, als Anfang Zwanzigjähriger noch immer im Schatten der berühmten Vorfahrin Sisi zu stehen. Als junger Schauspieler wollte ich selbst die Sonne sein, die strahlt. Irgendwann hab‘ ich die Flucht nach vorn gewagt und erzähle heute auf der Bühne meine Familiengeschichte. Ich hab’ das Schicksal ausgetrickst.