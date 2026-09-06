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Sisis Ururenkel

Leopold Altenburg: Ein Prinz mit Clownnase

Oberösterreich
06.09.2026 16:00
Leopold Altenburg ist ein Nachfahre der Habsburger – und passionierter Clown.
Leopold Altenburg ist ein Nachfahre der Habsburger – und passionierter Clown.(Bild: Stefan Ludwig)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Sisi-Ururenkel Leopold Altenburg ist Schauspieler und leidenschaftlicher Clown. Im September gastiert er mit seiner Show „Prinz und Clown“ zweimal in Oberösterreich, er nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch seine Familiengeschichte – die er eigentlich nie haben wollte.

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Wenn es in Österreich noch Adelstitel gäbe, wäre er Prinz. Doch so ist Leopold Altenburg „nur“ Schauspieler – und verliebt in seine Berufung: Der Ururenkel von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth, der legendären Sisi, ist leidenschaftlich Clown.

Aber „zur Wahrheit eines Menschen gehören auch die eigenen Ahnen“, sagt er. Darum widmet er ihnen das Buch „Der Kaiser und sein Sonnenschein“ (Goldegg Verlag) und die Show „Prinz und Clown“, die im September gleich zweimal in Oberösterreich zu sehen ist. Der gebürtige Grazer gibt darin sehr persönliche Einblicke in sein Leben zwischen Habsburger Erbe und roter Clownnase mit Comedy und Musik.

(Bild: Monika Löff)

„Krone“: Herr Altenburg, wie sind Sie denn Clown geworden?
Leopold Altenburg: In der Schauspielschule wurde uns ein Clown-Workshop angeboten. Seitdem fasziniert mich die Figur des Clowns. Ich arbeite jetzt seit über 30 Jahren als Krankenhausclown für die Roten Nasen International.

Es gibt viele Arten von Clowns. Wie legen Sie diese Figur an?
Ich würde so sagen: Zwei archaische Figuren wohnen, ach!, in meiner Brust: Prinz und Clown. Der Prinz ist in der Hierarchie weit oben, aber gefangen in Traditionen. Der Clown hat einen niedrigen Status, er ist aber mit der Narrenfreiheit beschenkt.

(Bild: Goldegg)

Sie sagen gerne: „Es ist ein Albtraum mit dem Stammbaum“ – andere würden eitel herumlaufen...
Mit „Es ist ein Albtraum mit dem Stammbaum“ zitiere ich Fendrich. Als Jugendlicher in der Schule war es mir nicht so recht, mit meinen Vorfahren in Verbindung gebracht zu werden. Ich meine, lustig war das nicht, als Anfang Zwanzigjähriger noch immer im Schatten der berühmten Vorfahrin Sisi zu stehen. Als junger Schauspieler wollte ich selbst die Sonne sein, die strahlt. Irgendwann hab‘ ich die Flucht nach vorn gewagt und erzähle heute auf der Bühne meine Familiengeschichte. Ich hab’ das Schicksal ausgetrickst.

Was ist Ihnen wichtig in Bezug auf Ihre Ahnen?
Peter Amendt, ein Franziskaner, hat gemeint: „Nur wer die Wurzeln kennt, weiß um die Kraft der Zweige.“ Diese Erkenntnis hat mir bei meinem Buch geholfen.

Reden Sie mit Ihrer Ururoma Sisi in Gedanken?
Ich bedanke mich manchmal bei ihr. Aufgrund ihrer Popularität möchten viele Leute wissen: „Was macht denn ihr Ururenkel, dieser Clown, so?“ Und dann kommen sie in mein Programm.

Was hätte denn die Ururoma über Sie gesagt?
Ich weiß, dass Sisi gerne in den Zirkus Renz gegangen ist. Vielleicht freut es sie, dass ich heute Krankenhausclown und Entertainer bin.

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Sind Sie selbst ein lustiger Mensch? Momentan haben wir angesichts der Krisen ja nicht so viel zu lachen.
Wenn man die Zeitung liest, Nachrichten schaut, kann einem schon schlecht werden. Von allen Seiten werden wir durch Klimakrise, Kriege in der Welt und Demokratie zersetzende Kräfte bedroht. Ich könnt‘ den ganzen Tag nur lamentieren. Aber das nutzt mir nix. Nur der Humor hilft mir, die unguten Dinge des Lebens von einer anderen Seite zu betrachten. Und schon werde ich wieder aktiv. Schluss mit Jammern! Außerdem ist Lachen gesund.

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