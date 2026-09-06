24-jähriger Alkolenker „schnitt“ Rennradfahrer

Schon am schönsten Sonntag-Vormittag war ein 24-Jähriger mit 1,1 Promille mit dem Auto unterwegs. Unmittelbar nachdem er eine Gruppe Rennradfahrer überholt hatte, bog er nach rechts ab. Ein Pedalritter konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.
Am Sonntag gegen 11 Uhr war ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Nußdorf am Attersee unterwegs. Etwa 50 Meter von einer Hauseinfahrt überholte er zwei Rennradfahrer und bog direkt danach nach rechts ab.
Radler verletzt
Der vorne fahrende 33-jährige Pedalritter aus Deutschland konnte nicht mehr anhalten und es kam zur Kollision. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt und konnte seine Fahrt nach der Versorgung durch die Rettung fortsetzen.
Beide Unfallbeteiligten alkoholisiert
Beide Beteiligten waren zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Während der Autolenker seinen Führerschein wegen 1,1 Promille abgeben musste, wurde beim Zweiradfahrer ein nicht strafbarer Wert von 0,28 Promille gemessen.
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