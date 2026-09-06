„Eine Chance verdient“: Liam sucht eine Lehrstelle

Über Tellerrand hinausblicken

„Wir hoffen aber auf eine richtige Ausbildung, das Köpfchen hat er ja! Er hat die Chance verdient, einer normalen Arbeit nachgehen zu können. Er soll zeigen können, was er kann.“ Um etwas die Angst zu nehmen sei betont, dass Liam auch in der Arbeit das Anrecht auf eine persönliche Assistenz hat. „Und es braucht einfach Personen, die über den Tellerrand hinausblicken, die ihm die Chance geben. Liam ist für jeden Betrieb eine große Bereicherung“, so Kerstin.