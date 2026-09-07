Geplatzter Reifen löste folgenschweren Unfall aus

Ein Reifenplatzer löste Sonntagnachmittag in Ebensee einen folgenschweren Verkehrsunfall aus. Das havarierte Firmenauto geriet ins Schleudern, prallte gegen ein anderes Fahrzeug, das sich daraufhin überschlug und am Dach liegenblieb.
Am Sonntag gegen 14 Uhr war ein 57-Jähriger aus St. Wolfgang mit seinem Firmen-Pkw auf der B145 in Ebensee unterwegs. Einige Meter von der Abfahrt Offensee überholte er das Auto eines Bulgaren (53), bei dem drei Chinesinnen (48, 58, 72) im Wagen saßen.
Fahrzeug überschlagen
Während des Überholvorgangs platzte plötzlich ein Hinterreifen am Pkw des 57-Jährigen. Der Wagen brach nach rechts aus und kollidierte mit dem Fahrzeug des Bulgaren. Während sich das Auto des 57-Jährigen mehrmals um die eigene Achse drehte, kam jenes des 53-Jährigen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb am Dach liegen.
Vier Personen verletzt
Alle Insassen des Älteren blieben unverletzt. Der 53-Jährige sowie seine drei Mitfahrerinnen erlitten Verletzungen – zwei von ihnen schwere. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser Gmunden und Bad Ischl eingeliefert, eine Schwerverletzte in ein Linzer Spital geflogen.
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