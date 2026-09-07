Geplatzter Reifen löste folgenschweren Unfall aus

Fahrzeug überschlagen

Während des Überholvorgangs platzte plötzlich ein Hinterreifen am Pkw des 57-Jährigen. Der Wagen brach nach rechts aus und kollidierte mit dem Fahrzeug des Bulgaren. Während sich das Auto des 57-Jährigen mehrmals um die eigene Achse drehte, kam jenes des 53-Jährigen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb am Dach liegen.