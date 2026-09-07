Schulabbrecher forscht jetzt an einer Elite-Uni

Mit 24 Jahren machte es Klick

„Wer in einer Familie aufwächst, in der Geld ständig knapp ist, startet unter anderen Bedingungen. Wenn im Winter neue Schuhe zum Problem werden, Nachhilfe nicht leistbar ist oder Jugendliche früh selbst Geld verdienen müssen, bleibt weniger Raum, sich ausschließlich auf Schule und Ausbildung zu konzentrieren“, schildert Suchomel. Doch mit 24 Jahren machte es Klick. Während er Vollzeit arbeitete, holte er in einer Abendschule seine Matura nach – mit ausgezeichnetem Erfolg. Für sein Studium verschlug es ihn nach Oberösterreich.