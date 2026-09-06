Kein Lehrermangel, aber doch Kampf um Lehrkräfte

Die sogenannte Nachqualifizierung hat sie im heurigen Sommer abgeschlossen. Weil die Ausschreibung allerdings bereits erfolgt war, als sie die Ausbildung noch nicht abgeschlossen hatte, wurde ihre Stelle neu ausgeschrieben. Nun muss sie sich erneut gegen andere Bewerber durchsetzen. „Eine Zitterpartie“, nennt es Schneider. Alev habe sich an der Schule bewährt und sich gut ins Team eingefunden. Doch kommt jetzt ein Bewerber mit Berufserfahrung, habe sie schlechte Karten. „Man hätte das Ganze anders lösen müssen“, erklärt dazu Harmanci. Ihr kommt vor, man brauche sie jetzt nicht mehr und möchte sie loswerden. Der Direktor selbst könnte ihre Qualifikation am besten einschätzen.