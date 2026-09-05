US-Militär griff drei iranische Öltanker an

US-Militär kündigt Vergeltung für Angriffe an

Die Botschaft an die Revolutionsgarden ist laut Centcom-Kommandant, Admiral Brad Cooper, klar: „Wenn ihr auf zwei unserer Schiffe schießt, werden wir euch noch höhere wirtschaftliche Kosten auferlegen – indem wir drei eurer Schiffe ausschalten.“ Die US-Streitkräfte seien bereit, die zahlenmäßig begrenzte und ungeschützte Ölflotte des Irans zu zerstören.