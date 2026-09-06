Hamilton überzeugt: „Toto wird den Teufel tun …“

Na klar, es kam wie es kommen musste – beim großen Heimspiel im Autodromo Nazionale di Monza muss sich Kimi Antonelli vielen Fragen zu einem möglichen Wechsel zu Ferrari stellen. Der 20-Jährige ließ aber auch das mit einem erfrischenden Lächeln über sich ergehen: „Ich bin ja selbst Italiener, ich weiß, wie schnell bei uns solche Emotionen überkochen. Aber auch wenn ich Ferrari als Marke unheimlich bewundere, so fühle ich mich doch bei Mercedes sehr, sehr wohl. Dort hat man schon vor Jahren auf mich gesetzt, und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich ihnen einiges zurückgeben muss“, meinte der WM-Spitzenreiter noch vor dem Qualifying.