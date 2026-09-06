Hamilton überzeugt: „Toto wird den Teufel tun …“

Der Formel-1-Zirkus gastiert in Monza! Heimrennen für Ferrari und WM-Leader Kimi Antonelli – da stellt sich natürlich die Frage, ob – und wenn ja, wann – der 20-Jährige in Rot an den Start gehen wird. Lewis Hamilton hat dazu eine klare Meinung ...
Na klar, es kam wie es kommen musste – beim großen Heimspiel im Autodromo Nazionale di Monza muss sich Kimi Antonelli vielen Fragen zu einem möglichen Wechsel zu Ferrari stellen. Der 20-Jährige ließ aber auch das mit einem erfrischenden Lächeln über sich ergehen: „Ich bin ja selbst Italiener, ich weiß, wie schnell bei uns solche Emotionen überkochen. Aber auch wenn ich Ferrari als Marke unheimlich bewundere, so fühle ich mich doch bei Mercedes sehr, sehr wohl. Dort hat man schon vor Jahren auf mich gesetzt, und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich ihnen einiges zurückgeben muss“, meinte der WM-Spitzenreiter noch vor dem Qualifying.
Bei der offiziellen Pressekonferenz wurde auch Lewis Hamilton darauf angesprochen, ob Kimi möglicherweise sein Nachfolger im Team werden könnte? „Alles ist möglich. Ich meine, Tatsache ist, dass es viele großartige Fahrer gibt, die in Zukunft zu Ferrari wechseln könnten. Ferrari ist eben Ferrari. Für die Italiener gibt es – soweit ich weiß – nur den Papst und Ferrari, dazu Pasta, Pizza und die Familie. Ich finde das also großartig, und Kimi steht ja offensichtlich noch ganz am Anfang seines Weges. Aber eines ist fix: Teamchef Toto Wolff wird den Teufel tun, Kimi ziehen zu lassen.“
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