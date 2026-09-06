Vom Sand-Kick der Kinder zum PL-Topduell

Oft ist die Rede von Sandkasten-Freunden, wenn man von einer Beziehung spricht, die seit Kindestagen besteht. Eine solche verbindet auch die Trainer der beiden größten Londoner Fußball-Vereine, nur müsste man bei ihnen von Sandstrand-Freunden sprechen. Playa de la Concha heißt jener Küstenabschnitt vor San Sebastian, an dem vor 35 Jahren Chelseas Xabi Alonso und Arsenals Mikel Arteta bereits miteinander spielten – vor allem natürlich Fußball. Dabei wurden beide meist gleich als erste in unterschiedliche Teams gewählt, oft duellierten sie sich aber auch in technischen Übungen. Später kickten beide im Jugendteam von Antiguoko – ebenso übrigens wie der aktuelle Liverpool-Coach Andoni Iraola.