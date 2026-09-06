Vom Sand-Kick der Kinder zum PL-Topduell

Mikel Arteta und Xabi Alonso wuchsen gemeinsam auf – heute messen sie sich mit Arsenal und Chelsea …
Oft ist die Rede von Sandkasten-Freunden, wenn man von einer Beziehung spricht, die seit Kindestagen besteht. Eine solche verbindet auch die Trainer der beiden größten Londoner Fußball-Vereine, nur müsste man bei ihnen von Sandstrand-Freunden sprechen. Playa de la Concha heißt jener Küstenabschnitt vor San Sebastian, an dem vor 35 Jahren Chelseas Xabi Alonso und Arsenals Mikel Arteta bereits miteinander spielten – vor allem natürlich Fußball. Dabei wurden beide meist gleich als erste in unterschiedliche Teams gewählt, oft duellierten sie sich aber auch in technischen Übungen. Später kickten beide im Jugendteam von Antiguoko – ebenso übrigens wie der aktuelle Liverpool-Coach Andoni Iraola.
„Geborener Anführer“
Schon damals gab es Vorzeichen ihres späteren Erfolgsweges. „Mikel Arteta war ein geborener Anführer“, erzählt Roberto Montiel, Vizepräsident von Antiguoko. „Xabi Alonso war sehr ruhig, aber ein exzellenter Spielmacher.“ Fähigkeiten, die die beiden Spanier später zur Genüge bewiesen - oft auch als Gegner. Denn nach den Strandpartien standen sie sich jahrelang im brisanten Merseyside-Derby gegenüber. Ihrer Freundschaft tat das keinen Abbruch. „Obwohl ich, als ich zu Everton kam, ein schlechtes Gewissen hatte, mich oft mit Xabi zu treffen“, schmunzelt Arteta. „Denn ich wusste natürlich um die Rivalität mit Liverpool.“
Fußballerisch lief Alonso Arteta den Rang ab. Letzterer schaffte es – auch wegen seines Freundes auf derselben Position – nie in Spaniens Nationalteam, während Alonso Welt- und Europameister wurde. Als Trainer sind sie bisher auf Augenhöhe, hat Mikel einen Meistertitel in England, Xabi einen in Deutschland vorzuweisen. Heute gibt es im Schlager zwischen Arsenal und Chelsea das erste direkte Duell auf der Bank.
„Es ist unglaublich“, staunt Arteta. „Wir haben so eine lange Geschichte miteinander. Uns jetzt auf diesem Level mit Top-Klubs zu begegnen, ist eine wunderschöne Erfahrung.“ Doch im Derby ist die Freundschaft heute vergessen.
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