Pfefferspray-Attacke: Jugendbande verletzt Männer

Eine Gruppe von fünf Jugendlichen ging in der Nacht auf Sonntag auf drei junge Männer los. Mittels Schlägen und Pfefferspray-Attacken wurden die drei 23-Jährigen verletzt. Von den Tätern fehlt jede Spur!
Die Polizei sucht nach einer kriminellen Jugendbande, die in der Nacht auf Sonntag in Villach für einen wilden Raufhandel zuständig war! Gegen 1 Uhr kam es in der Innenstadt zu dem Vorfall, bei dem eine Gruppe von etwa fünf Jugendlichen drei 23-Jährige attackierte.
Die Angreifer verpassten ihren Opfern Schläge und sprühten ihnen Pfefferspray ins Gesicht. Die drei jungen Männer erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und mussten ins LKH Villach eingeliefert werden.
Hinweise erbeten
Eine Alarmfahndung im Stadtgebiet wurde eingeleitet, doch von den Tätern fehlt jede Spur! Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise.
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