Sabalenka beschwert sich: „Jemand raucht Cannabis“

An sich schien alles unter Kontrolle. Sabalenka führt mit Break vor und machte sich zu ihrem eigenen Service bereit. Plötzlich bricht sie ihren Bewegungsablauf ab. Mystisch gestikulierend und mit gerümpfter Nase bewegt sie sich auch auf verdutzte Stuhlschiedsrichterin zu. „Kannst du bitte etwas machen?“, fragt Sabalenka. Der Grund? Ein ausgesprochen ungewöhnlicher: „Jemand raucht hier Cannabis.“ Ein Zuschauer ließ es sich auf der Tribüne offenbar gut gehen und setzte während des Matches auf volle Entspannung. Da gab‘s nur ein Problem: „Es riecht so stark“, monierte Sabalenka.