Sabalenka beschwert sich: „Jemand raucht Cannabis“

„Bitte mach etwas, jemand raucht hier Cannabis.“ Es war schon eine recht ungewöhnliche Angelegenheit, wegen der sich Aryna Sabalenka in der Nacht auf Samstag bei den US Open an die Schiedsrichterin wandte. Die schien auch dezent baff.
An sich schien alles unter Kontrolle. Sabalenka führt mit Break vor und machte sich zu ihrem eigenen Service bereit. Plötzlich bricht sie ihren Bewegungsablauf ab. Mystisch gestikulierend und mit gerümpfter Nase bewegt sie sich auch auf verdutzte Stuhlschiedsrichterin zu. „Kannst du bitte etwas machen?“, fragt Sabalenka. Der Grund? Ein ausgesprochen ungewöhnlicher: „Jemand raucht hier Cannabis.“ Ein Zuschauer ließ es sich auf der Tribüne offenbar gut gehen und setzte während des Matches auf volle Entspannung. Da gab‘s nur ein Problem: „Es riecht so stark“, monierte Sabalenka.
„Nicht beim Tennismatch“
Bizarr. Aber für die Journalisten ein gefundenes Fressen. Bei der anschließenden Pressekonferenz – Sabalenka hatte die Usbekin Kamilla Rachimowa inzwischen souverän mit 6:3, 6:4 besiegt – besetzten die Medienschaffenden das Thema mannigfaltig. „Ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass die Leute machen und rauchen und sich entspannen sollen, was und wie sie wollen – aber bitte nicht im Rahmen eines Tennismatches“, so die Belarussin.
Eine Zeitlang hatte die 28-Jährige auch ihre Gaudi mit den mehrmaligen thematisch einschlägigen Nachfragen. Irgendwann reichte es Sabalenka auch. „Kommt, Leute, ich glaube, jetzt gibt‘s wirklich nichts mehr zu diesem Thema zu sagen.“
Sabalenkas nächste Gegnerin ist Taylor Townsend, nachdem sich die US-Amerikanerin doch unerwartet gegen die Russin Diana Schnaider (15) durchgesetzt hat. Das Match geht dann hoffentlich wieder ohne Geruchsbelästigung über die Bühne.
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