Finanzchaos: Rätsel um ominöse 32 Millionen Euro

Den Start in die neue Legislaturperiode hat sich die Grazer Rathauskoalition aus KPÖ und Grünen wohl ganz anders vorgestellt: Noch keine Woche in Amt und Würden, musste Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) bereits die Notbremse ziehen und eine Haushaltssperre ausrufen. Grund dafür seien überraschende Mehrausgaben im Behindertenbereich – und das in der Höhe von 32 Millionen Euro.