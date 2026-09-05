Raketen aufs Feld! Köln-Fans zündeln wie verrückt

Die Spieler hatten soeben den Rasen bereit, absolvierten die obligatorische Handshake-Runde – während es im Hintergrund ordentlich krachte. Und zwar buchstäblich. Im Stuttgarter Stadion brannte der Gästesektor regelrecht. Raketen, Bengalos, alles, was man sich so unter einem Pyro-Spektakel vorstellt, war dabei. Die Kölner Supporter zündeten sogar Raketen. Eine davon zerriss es am Stadiondach. Andere wurden überhaupt Richtung Spielfeld gefeuert. Den Sinn dahinter muss man erst einmal erkennen ...