Raketen aufs Feld! Köln-Fans zündeln wie verrückt

Rauchschwaden, haufenweise bengalische Fackeln und als Draufgabe sogar Raketen Richtung Stadiondach und sogar Spielfeld: Fans des 1. FC Köln machten am Rande des deutschen Bundesliga-Spiels in Stuttgart auf spezielle Weis auf sich aufmerksam.
Die Spieler hatten soeben den Rasen bereit, absolvierten die obligatorische Handshake-Runde – während es im Hintergrund ordentlich krachte. Und zwar buchstäblich. Im Stuttgarter Stadion brannte der Gästesektor regelrecht. Raketen, Bengalos, alles, was man sich so unter einem Pyro-Spektakel vorstellt, war dabei. Die Kölner Supporter zündeten sogar Raketen. Eine davon zerriss es am Stadiondach. Andere wurden überhaupt Richtung Spielfeld gefeuert. Den Sinn dahinter muss man erst einmal erkennen ...
Zwischenfälle oder gar Verletzte wurden gottlob nicht gemeldet.
Nicht ganz so feurig ging‘s dann die Mannschaft auf dem Feld an. Der FC verlor gegen die Stuttgarter klar mit 1:4.
Vorarlberger gab Debüt
Bei den Schwaben kam der Vorarlberger Yanik Spalt einen Tag nach seinem 19. Geburtstag im Finish zu seinem ersten Einsatz in der deutschen Fußball-Bundesliga. Der Mittelfeldmann wurde in der 92. Minute eingewechselt, nachdem er davor erstmals bei den Profis auf der Bank Platz genommen hatte.
Der Marokkaner Bilal El Khannouss brachte die Stuttgarter sechs Minuten vor der Pause nach einem Solo verdient in Führung. Grischa Prömel (60.) erhöhte vor 60.000 Zuschauern, darunter Bundestrainer Jürgen Klopp, auf 2:0. In der Schlussphase traf noch Ermedin Demirovic (75.). VfB-Verteidiger Ramon Hendriks (81.) unterlief ein Eigentor, ehe Josha Vagnoman (90.) den Endstand herstellte.
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