Aus 100-Euro-Strafzettel wurden 3000 Euro Geldbuße

Angehalten wurde der 59-Jährige wegen Telefonierens am Steuer seines Zweirades – das wäre ein 100-Euro-Strafzettel. Das dreiste Debattieren mündete letztlich in eine Anklage wegen des Verdachts der Bestimmung zum Amtsmissbrauch. „Es ist menschlich, dass man sich ärgert, aber diese Äußerungen gingen zu weit“, betonte der Staatsanwalt beim Prozess am Freitag im Salzburger Landesgericht.