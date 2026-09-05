Venus und Serena sind zurück – und auch schon out

Als Doppel haben die Schwestern 14 Grand-Slam-Titel gewonnen und. Eigentlich hatte Serena ihre ruhmreiche Karriere mit 23 Einzeltriumphen bei Grand Slams bereits 2022 beendet, dann entschied sie sich aber noch einmal für eine Rückkehr auf die Profitour. Auch geplagt von körperlichen Beschwerden absolvierte sie seitdem nur ein Einzel, verlor in Wimbledon gegen Joint. Venus spielt regelmäßig im Einzel, ist dabei aber kaum noch konkurrenzfähig. Ihr Erstrundenaus bei den US Open war ihre 15. Niederlage in Serie.