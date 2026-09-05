Venus und Serena sind zurück – und auch schon out

Vier Jahre nach ihrem bisher letzten gemeinsamen Auftritt bei den US Open haben Serena und Venus Williams das Publikum in New York begeistert. Die US-Schwestern verloren am Freitag im Doppel gegen Maya Joint und Chan Hao-ching knapp mit 3:6, 7:6(6), 6:7(7). Für ihre Leistung wurden die 44-jährige Serena und ihre zwei Jahre ältere Schwester mit Ovationen verabschiedet.
Als Doppel haben die Schwestern 14 Grand-Slam-Titel gewonnen und. Eigentlich hatte Serena ihre ruhmreiche Karriere mit 23 Einzeltriumphen bei Grand Slams bereits 2022 beendet, dann entschied sie sich aber noch einmal für eine Rückkehr auf die Profitour. Auch geplagt von körperlichen Beschwerden absolvierte sie seitdem nur ein Einzel, verlor in Wimbledon gegen Joint. Venus spielt regelmäßig im Einzel, ist dabei aber kaum noch konkurrenzfähig. Ihr Erstrundenaus bei den US Open war ihre 15. Niederlage in Serie.
Tagger weiter
Einen erfolgreichen Start im Doppel verzeichnete Lilli Tagger mit der Italienerin Sara Errani. Sie bezwangen Annika Penickova/Kristina Penickova (USA) mit 7:5,7:6(7:3).
In der zweiten Runde treffen die im Einzel bereits ausgeschiedene Tagger und ihre 39-jährige Partnerin auf die als Nummer 2 gesetzten Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani
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