Meloni unterbricht für Tochter Feier zu Amtsrekord

Tochter oft an ihrer Seite

Seit der Trennung von ihrem langjährigen Partner Andrea Giambruno erzieht die 49 Jahre alte Politikerin ihre Tochter allein. Meloni nimmt die Neunjährige manchmal auf Auslandsreisen mit. Das begründet sie damit, dass sie ihre Rolle als Regierungschefin und Mutter vereinbaren wolle. Zu ihrem Familienleben hält sich Meloni meist bedeckt. Diesen Sommer fanden allerdings überraschend viele Fotos der beiden aus dem Urlaub auf Sardinien den Weg an die Öffentlichkeit.