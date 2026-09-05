Alcaraz: „Man hat zu oft meine Nippel gesehen“

Zu oft die Brustwarzen

In den ersten beiden Spielen war der 23-Jährige im weit geschnittenen ärmellosen Basketball-Shirt aufgelaufen. Bei Schlagbewegungen wurden dabei immer wieder seine Brustwarzen freigelegt, was im Internet für reichlich Diskussionen sorgte. Für sein Drittrundenmatch gegen Wu Yibing zog Alcaraz sich nun ein eng anliegendes weißes Shirt unter das Tanktop.