Alcaraz: „Man hat zu oft meine Nippel gesehen“

Carlos Alcaraz hat bei den US Open auf zahlreiche Online-Reaktionen reagiert und sein Outfit gewechselt. „Man hat zuletzt zu oft meinen Nippel gesehen. Ich habe gedacht, ich könnte sie zumindest für ein Match verstecken“, begründete der Spanier lachend seine Entscheidung beim Grand-Slam-Turnier in New York.
Es sei seine Entscheidung unabhängig von seinem Ausrüster Nike gewesen, betonte der Titelverteidiger.
Zu oft die Brustwarzen
In den ersten beiden Spielen war der 23-Jährige im weit geschnittenen ärmellosen Basketball-Shirt aufgelaufen. Bei Schlagbewegungen wurden dabei immer wieder seine Brustwarzen freigelegt, was im Internet für reichlich Diskussionen sorgte. Für sein Drittrundenmatch gegen Wu Yibing zog Alcaraz sich nun ein eng anliegendes weißes Shirt unter das Tanktop.
„Ich habe mich wirklich wohl mit einem weiteren Shirt gefühlt“, sagte Alcaraz. „Ich denke, ich werde dabei bleiben.“ Im Achtelfinale trifft er auf US-Profi Tommy Paul.
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