Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Maggies Kolumne

Tierleid muss vor Gericht

Tierecke
05.09.2026 08:30
In ihrer monatlichen Kolumne schreibt „Krone“-Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner über ...
In ihrer monatlichen Kolumne schreibt „Krone“-Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner über aktuelle Themen – dieses Mal über Tierleid vor Gericht.(Bild: Krone KREATIV / Imre Antal /Stock Adobe)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Es gibt Tage, an denen man am Rechtsstaat zweifeln möchte. Kater „Schmotzer“ wurde auf grausame Weise getötet – und jene, die lachend dabei waren, gingen frei. Dieses Urteil macht mich noch immer fassungslos. Es hinterlässt das bittere Gefühl, dass ein Tierleben nichts zählt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Doch Tierärztekammer und Tierschützer geben nicht auf. Sie fordern, den Fall neu zu prüfen und ein Verwaltungsstrafverfahren einzuleiten. Vielleicht wird „Schmotzer“ damit zur Galionsfigur für eine Veränderung die längst überfällig ist. Vielleicht sorgt sein entsetzlicher Tod dafür, dass der Schutz von Tieren ernster genommen wird, und dass Richter künftig Tierquälerei nicht als Kavaliersdelikt abtun.

Hoffnung macht da ein kürzlich getroffenes Urteil! Erstmals wurde ein Käufer eines Hundes mit deutlich erkennbaren Qualzuchtmerkmalen mit 1.000 Euro bestraft. Ein absoluter Erfolg! Denn solange Menschen solche Hunde kaufen, werden sie nachproduziert. Solange Menschen bereit sind, für Tiere mit extrem verkürzten Schnauzen, deformierten Körpern oder anderen zuchtbedingten Leiden Geld zu bezahlen, wird dieses Elend kein Ende nehmen.

Der Kauf von Hunden mit Qualzuchtmerkmalen – wie etwa einem French Bulldog – ist verboten und ...
Der Kauf von Hunden mit Qualzuchtmerkmalen – wie etwa einem French Bulldog – ist verboten und wird von den Behörden geahndet, wie eine Wiener Familie nun feststellen musste. (Symbolbild)(Bild: hedgehog94 - stock.adobe.com)

Ich kann nicht nachvollziehen, dass man für einen Hund tief in die Tasche greift, der schon im Ruhezustand röchelt wie ein alter Rasenmäher, dessen Augen beinahe aus dem Kopf fallen und der so deformiert ist, dass er sich nicht einmal selbst den Hintern putzen kann – etwas, das jeder gesunde Hund mit größter Selbstverständlichkeit erledigt! Und es ist wichtig, dass Tierleid vor Gericht kommt.

Ihre Maggie Entenfellner

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tierecke
05.09.2026 08:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nur acht Wochen nach Hochzeit ist Nadine Witwe
117.296 mal gelesen
Karl und Nadine: Ihr Glück dauerte nur dreieinhalb Jahre, ihre Ehe nur wenige Wochen.
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
99.269 mal gelesen
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
88.842 mal gelesen
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1402 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Außenpolitik
Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“
1363 mal kommentiert
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt: Zum ersten Mal seit 1945 könnte in deinem ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1278 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf