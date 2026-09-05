Tierleid muss vor Gericht

Ich kann nicht nachvollziehen, dass man für einen Hund tief in die Tasche greift, der schon im Ruhezustand röchelt wie ein alter Rasenmäher, dessen Augen beinahe aus dem Kopf fallen und der so deformiert ist, dass er sich nicht einmal selbst den Hintern putzen kann – etwas, das jeder gesunde Hund mit größter Selbstverständlichkeit erledigt! Und es ist wichtig, dass Tierleid vor Gericht kommt.