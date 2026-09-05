„Burgi“ beim Cuphit! Das sagt er über Klagenfurt

Vor zwei Jahren war es noch ein Bundesliga-Duell – aber am heutigen Samstag ist Drittligist Austria Klagenfurt in der zweiten Cuprunde gegen Rapid klarer Außenseiter. Goalie Kuttin: „Jeder muss über sich hinaus wachsen.“ Der Kärntner Ex-Rapidler Guido Burstaller ist im Stadion und spricht auch über den Fußball-Standort Klagenfurt.
Noch am 12. Mai 2024 stieg das Duell Austria Klagenfurt gegen Rapid im Oberen Play-off der Bundesliga. Am heutigen Samstag, 846 Tage später, ist der violette Regionalligist – nach der Talfahrt mit zwei Abstiegen in Folge – im Duell mit dem Traditionsklub in Runde zwei des ÖFB-Cups krasser Außenseiter. „Wenn wir tief stehen, können wir schwer zu bespielen sein. Wir brauchen Glück und Leidenschaft“, weiß Austrias Rechtsverteidiger Alex Ranacher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.