„Burgi“ beim Cuphit! Das sagt er über Klagenfurt

Noch am 12. Mai 2024 stieg das Duell Austria Klagenfurt gegen Rapid im Oberen Play-off der Bundesliga. Am heutigen Samstag, 846 Tage später, ist der violette Regionalligist – nach der Talfahrt mit zwei Abstiegen in Folge – im Duell mit dem Traditionsklub in Runde zwei des ÖFB-Cups krasser Außenseiter. „Wenn wir tief stehen, können wir schwer zu bespielen sein. Wir brauchen Glück und Leidenschaft“, weiß Austrias Rechtsverteidiger Alex Ranacher.