Mühlberger nach Sturz: „Unglaublich frustrierend“

Radprofi Gregor Mühlberger hat frustriert auf sein Sturz-Aus bei der Spanien-Rundfahrt reagiert. „So hatte ich mir das Ende dieser Vuelta nicht vorgestellt. Es ist unglaublich frustrierend, und ehrlich gesagt einfach ätzend, das Team so zurücklassen zu müssen“, schrieb Mühlberger auf Instagram. Der Edelhelfer von Felix Gall war am Freitag mit einer Gehirnerschütterung und einer Schulterverletzung ausgeschieden.
„Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich werde bald wieder auf dem Rad sitzen und bereit für neue Attacken sein. Viel Glück für die Jungs auf den verbleibenden Etappen“, so Mühlberger.
Der 32-Jährige war vor seinem Crash als Neunter auf Top-Ten-Kurs gelegen. Sein Kapitän Gall muss im Kampf um einen Podestplatz auf den restlichen acht Etappen ohne den Ö-Tour-Sieger auskommen.
Nach dieser Saison wird das Duo von Decathlon zu Lidl-Trek wechseln, der seit Monaten kolportierte Transfer dürfte in den kommenden Wochen offiziell werden.
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