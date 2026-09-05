Mühlberger nach Sturz: „Unglaublich frustrierend“

Radprofi Gregor Mühlberger hat frustriert auf sein Sturz-Aus bei der Spanien-Rundfahrt reagiert. „So hatte ich mir das Ende dieser Vuelta nicht vorgestellt. Es ist unglaublich frustrierend, und ehrlich gesagt einfach ätzend, das Team so zurücklassen zu müssen“, schrieb Mühlberger auf Instagram. Der Edelhelfer von Felix Gall war am Freitag mit einer Gehirnerschütterung und einer Schulterverletzung ausgeschieden.