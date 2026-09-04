Nvidia bietet 13 Mrd. Dollar für Hugging Face

Die Nachfrage nach KI-Modellen, deren Programmcode oder Trainingsdaten frei zugänglich sind, nimmt rasant zu, weil ihre Nutzung in der Regel deutlich günstiger ist als der Einsatz der Programme von Anbietern wie OpenAI oder Anthropic. Die Open-Source-Modelle chinesischer Unternehmen wie Deepseek, Z.ai oder Moonshot sind dabei in puncto Leistungsfähigkeit oft auf Augenhöhe mit der westlichen Konkurrenz.