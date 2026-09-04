Ein Einsatz reicht Danso zum Rekord in England

Sunderland ist bereits der dritte Premier-League-Klub von Kaevin Danso. „Der Verein hat eine große Tradition„, schwärmt der Innenverteidiger …
Schon eine Minute auf dem Rasen morgen gegen Brentford würde Kevin Danso reichen, um einen Rekord aufzustellen. Nach seiner Zeit bei Southampton und Tottenham wäre Sunderland der dritte Premier-League-Verein, für den der 27-Jährige spielt. Etwas, das noch kein anderer Österreicher zu Buche stehen hat.
Dansos Vorfreude auf seine neue Herausforderung ist groß. „Ich kann gar nicht warten, bis es losgeht“, meint der Innenverteidiger. „Sunderland hat eine große Tradition.“ Und während sein Wechsel von Tottenham nominell als Abstieg wahrgenommen werden kann, ist es sportlich womöglich ein Aufstieg. Schließlich mussten die „Spurs“ in den letzten zwei Jahren gegen den Abstieg kämpfen, Sunderland schloss die Vorsaison hingegen als Liga-Siebenter ab. „Wir spielen diese Saison auch im Europacup“, ist Danso schon heiß auf die Europa League, in der es unter anderen gegen Milan geht.
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