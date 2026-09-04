Ein Einsatz reicht Danso zum Rekord in England

Dansos Vorfreude auf seine neue Herausforderung ist groß. „Ich kann gar nicht warten, bis es losgeht“, meint der Innenverteidiger. „Sunderland hat eine große Tradition.“ Und während sein Wechsel von Tottenham nominell als Abstieg wahrgenommen werden kann, ist es sportlich womöglich ein Aufstieg. Schließlich mussten die „Spurs“ in den letzten zwei Jahren gegen den Abstieg kämpfen, Sunderland schloss die Vorsaison hingegen als Liga-Siebenter ab. „Wir spielen diese Saison auch im Europacup“, ist Danso schon heiß auf die Europa League, in der es unter anderen gegen Milan geht.