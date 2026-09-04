Taxifahrer wurde durch Polizeifehler TikTok-Star

Der Stadt-Salzburger ist dort als „taxi.diaries“ (Taxi-Tagebücher) unterwegs und will unterhalten: „Es soll nie beleidigend oder aggressiv sein – das wäre ein No-Go“, sagt er im Interview zur „Krone“ und ergänzt: „Ich will damit auch zeigen, dass Taxifahrer in der Regel keine Ungustl, sondern gemütlich sind.“