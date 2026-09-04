Apple wegen App-Tracking mit Klage konfrontiert

Die App-Tracking-Funktion steht seit Jahren im Fokus von Wettbewerbsbehörden. Erst Mitte August hatte Apple im Streit mit dem deutschen Bundeskartellamt interne Regeln geändert, nach denen App-Anbieter auf iPhones und iPads Nutzerdaten für personalisierte Werbung verwenden können. Mit den verbindlichen Zusagen des US-Tech-Riesen würden die Abfragefenster für eigene Angebote und für Apps anderer Anbieter deutlich stärker angeglichen, hatte die Bonner Behörde mitgeteilt. Dieses Verfahren gegen Apple sei damit abgeschlossen.