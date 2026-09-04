Nach Kokain-Sperre: Kyrgios darf wieder spielen

„Weiß, welches Beispiel ich damit gebe“

Kyrgios hatte Reue gezeigt, als das Vergehen vor gut zwei Wochen öffentlich wurde: „Ich habe einen großen Fehler gemacht und übernehme dafür die volle Verantwortung. Es tut mir leid – meinen Fans, meiner Familie, meinen Sponsoren und allen Menschen gegenüber, die mir nahestehen. Vor allem tut es mir leid für die Kinder, die mir folgen. Ich weiß, welches Beispiel ich damit gebe, und bin von mir selbst zutiefst enttäuscht“, schrieb er auf seinem Instagram-Kanal. Er kündigte an, sich für 28 Tage aus sozialen Medien und Öffentlichkeit zurückzuziehen. Er werde an sich arbeiten und besser zurückkommen. Heuer hat der Australier auch aufgrund von Verletzungsproblemen lediglich drei Turniere auf der ATP-Tour bestritten und nur ein Match gewonnen.