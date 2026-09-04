Das bereitet Junglenkern die größten Probleme

Zum Schulbeginn sind wieder besonders viele Kinder auf Österreichs Straßen unterwegs. Eine aktuelle ÖAMTC-Befragung zeigt nun: Gerade junge Lenker sind in ihrer Nähe besonders aufmerksam. Wissenslücken gibt es allerdings beim Vertrauensgrundsatz und auch das Einparken sorgt bei vielen Führerscheinneulingen noch für Probleme.