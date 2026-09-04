Wohl US-Munition
Tödliche Explosion bei Hochzeit im Iran: 4 Tote
Bei einer Explosion auf einer Hochzeitsfeier im Iran in Kuhestak sind am Montag vier Menschen getötet und mindestens 68 weitere verletzt worden. Einer Analyse von Waffenexperten zufolge handelte es sich wahrscheinlich um den direkten Einschlag von Munition aus US-Produktion.
JD Vance sagte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, die USA untersuchten den Vorfall. „Wir untersuchen es, weil es uns offensichtlich wichtig ist. Wir wollen es wissen“, sagte Vance.
Zwei US-Beamte sagten, das US-Militär habe am 1. September in der Gegend von Kuhestak Luftangriffe auf einen Fernmeldeturm geflogen. Dieser Turm befindet sich Satellitenbildern zufolge etwa 135 Meter vom Ort der Feier entfernt.
Experten, die von der Nachrichtenagentur Reuters verifizierte Bilder und Videos auswerteten, schlossen einen Querschläger oder eine fehlgeleitete iranische Rakete weitgehend aus.
Bilder von den Trümmern nach der Explosion:
Drei von ihnen sagten, es handle sich wahrscheinlich um eine Waffe aus US-Produktion. „Die sichtbaren Explosionsschäden können nicht von Fragmenten des nahen Einschlags am Fernmeldeturm stammen“, sagte Trevor Ball, ein ehemaliger Kampfmittelbeseitiger der US-Armee.
Er identifizierte auf Bildern iranischer Medien zudem Trümmerteile als Reste einer Gleitbombe vom Typ JSOW, die vom US-Militär eingesetzt wird. Reuters konnte jedoch nicht überprüfen, ob die Trümmer von dem Angriff auf das Haus stammten.
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