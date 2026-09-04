Österreichs „Fluss des Jahres“ kommt aus Tirol

Große Auszeichnung für den Lech! Er wurde von der Umweltorganisation WWF zu Österreichs „Fluss des Jahres 2026“ prämiert. Der Tiroler Wildfluss ging beim großen Online-Voting als Sieger hervor, acht andere Gewässer waren im Rennen. Auf dem zweiten bzw. dritten Platz landeten die Schwarze Sulm in der Steiermark und der Kamp in Niederösterreich. Eine Fachjury hatte die Kandidaten nach ihrem ökologischen Zustand, ihrer Artenvielfalt, der Gefährdung und ihrem konkreten Schutzbedarf nominiert.