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Fachjury legte fest

Österreichs „Fluss des Jahres“ kommt aus Tirol

Tirol
04.09.2026 07:00
Der Lech wurde vom WWF prämiert. Er zeichnet sich durch Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen ...
Der Lech wurde vom WWF prämiert. Er zeichnet sich durch Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen aus.(Bild: Sebastian Frölich)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Der Lech setzte sich bundesweit gegen acht andere Gewässer durch. Vor allem die Artenvielfalt und der ökologische Zustand überzeugten bei einem Online-Voting. Eine Fachjury des WWF kürte schließlich den Gewinner.

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Große Auszeichnung für den Lech! Er wurde von der Umweltorganisation WWF zu Österreichs „Fluss des Jahres 2026“ prämiert. Der Tiroler Wildfluss ging beim großen Online-Voting als Sieger hervor, acht andere Gewässer waren im Rennen. Auf dem zweiten bzw. dritten Platz landeten die Schwarze Sulm in der Steiermark und der Kamp in Niederösterreich. Eine Fachjury hatte die Kandidaten nach ihrem ökologischen Zustand, ihrer Artenvielfalt, der Gefährdung und ihrem konkreten Schutzbedarf nominiert.

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Sein Sieg ist ein starkes Signal für den Schutz der letzten naturnahen Flusslandschaften.

WWF-Chefin Andrea Johanides

Bild: Pamela Rußmann

„Der Lech zeigt auf, was Österreichs Wildflüsse einzigartig macht: natürliche Dynamik, vielfältige Lebensräume und eine Landschaft, die Menschen begeistert. Sein Sieg ist ein starkes Signal für den Schutz der letzten naturnahen Flusslandschaften“, sagt WWF-Chefin Andrea Johanides.

Die Artenvielfalt überzeugte die Jury.
Die Artenvielfalt überzeugte die Jury.(Bild: WWF/Sebastian Froelich)

Die Organisation fordert nun von der Tiroler Landesregierung eine öffentliche Schutzgarantie für den Lech und seine Zuflüsse, um den Wildfluss dauerhaft vor neuen Eingriffen zu schützen.

Der Lech zählt zu den letzten großen Wildflüssen Österreichs. Er bietet seltenen Arten wie zum Beispiel dem Flussuferläufer wertvolle Lebensräume.

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