1. Platz für Österreich bei eGovernment-Wettbewerb

Dabei handelt es sich um eine vom BRZ zentral bereitgestellte, sichere KI-Infrastruktur, über die Behörden KI-Sprachmodelle nutzen können, um Texte zu verstehen, zusammenzufassen und zu erstellen, wie das Kanzleramt am Donnerstag in einer Aussendung wissen ließ. Die Initiative wurde Anfang 2026 gestartet. Die unabhängige Fachjury habe den gesamtstaatlichen Ansatz Österreichs, mit dem KI-Anwendungsfälle und Shared Services sicher, souverän und skalierbar auf alle Verwaltungsebenen ausgerollt werden, gewürdigt, hieß es.