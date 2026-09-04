Henry warnt „Reds“: Das ist die Gefahr mit Barcola

Thierry Henry hat den FC Liverpool davor gewarnt, Neuzugang Bradley Barcola falsch einzusetzen. Der junge Franzose habe enorme Stärken, die müsse der Klub jedoch erkennen und den Flügelstürmer entsprechend in das Spiel einbauen.
„Die wesentliche Sache bei Barcola ist: Wie wirst du spielen? Bist du in der Lage, ihn in Eins-gegen-eins-Situationen zu bringen? Außerdem: Schaffst du es, ihn in Kontersituationen zu bringen? Denn er ist höllisch schnell“, so Henry bei Sky über seinen Landsmann.
„Könnte unpassend sein“
Was Liverpool vermeiden sollte: Barcola mit Defensivaufgaben zu belasten. „Muss er mehr verteidigen als angreifen? Das könnte für ihn unpassend sein“, warnte der 49-Jährige.
Viel mehr sollten die „Reds“ sich bemühen, den 23-Jährigen zu Torschüssen zu bringen, dort habe Barcola das größte Entwicklungspotenzial, findet Henry. „Wenn er das noch ein bisschen besser hinbekommt, dann werden eine Menge Mannschaften große Probleme mit ihm bekommen.“
Barcola war vor wenigen Tagen für 125 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu Liverpool gewechselt, bis 2031 steht der 28-fache Teamspieler Frankreichs bei den „Reds“ unter Vertrag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.